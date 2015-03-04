За сутки "перемирия" на Донбассе погиб еще один украинcкий воин

За прошедшие сутки "перемирия" в зоне АТО на Донбассе погиб один украинский воин, еще один был ранен.

Об этом сообщил пресс-секретарь штаба АТО Андрей Лысенко.

Также он добавил, что боевики подтягивают силы под Артемовск, Волноваху и Мариуполь.

"Противник в целом соблюдает режим прекращения огня. В то же время отдельные бандформирования продолжают обстреливать наши позиции, используя в основном стрелковое оружие", - сказал полковник.

Лысенко также уточнил, что наибольшая активность боевиков наблюдается на донецком направлении.

В частности, под обстрелы террористов попали Опытное, Березовое и Пески.

"В полночь из артиллерии преступники били по Авдеевке, из минометов и зенитной установки – по Водяному. На Луганском направлении под обстрелы попал поселок Счастье", - сказал Лысенко.

Больше о том, как проходит "перемирие" - смотрите в спецтеме "Главреда".