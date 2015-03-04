Кучма: главари боевиков приходили на переговоры с оружием и требовали невозможного

Главной трудностью переговоров с главарями боевиков Донбасса стала их попытка добиваться нереальных целей, того, что им никто не даст.

Об этом заявил представитель нашей страны на переговорах, второй президент Украины Леонид Кучма в интервью Радио Свобода.

На вопрос, что он считает главной удачей переговоров, Кучма ответил: "Во-первых, то, что процесс начался. Можно было воевать без конца. Очень медленно, постепенно, но мы приходим к желаемому результату прекратить войну, прекратить стрелять, прекратить, чтобы люди гибли у нас, и военные, и особенно мирные граждане, дети. Главное, что мы имеем на сегодняшний день намного меньше потерь, чем за все предыдущее время".

Также он заявил, что на переговоры в Донецке главари боевиков приходили с оружием, пытаясь таким образом придать себе уверенности.

"В самом начале, когда мы ездили в Донецк, такое мы имели возможность наблюдать (вооруженных главарей – прим. ред.). Но я не думаю, что у них было желание напугать кого-то, тем более, я настолько пуганый человек, что для меня эти автоматы не имели никакого значения. Наверное, человек с автоматом чувствует себя намного увереннее", - отметил Кучма.

Также представитель Украины отметил, что, по его мнению, уже сейчас граждане нашей страны задумываются – сколько будет людей с оружием после окончания боевых действий.

Кроме того, Кучма назвал главную трудность переговоров.

"Переговорный процесс всегда очень тяжелый, ломаный по простой причине: они хотят иметь то, что никто им не даст. Они провозглашают "Донецкую народную республику" и "Луганскую народную республику". Вы понимаете, это исключено. Это накладывает отпечаток на переговорный процесс. Они не настолько независимые политики, не они главные и не они диктуют правила поведения", - резюмировал он.

Напомним, как сообщал "Главред", ранее представитель Украины рассказывал, как главари боевиков едва не сорвали минские переговоры лидеров "нормандской четверки"