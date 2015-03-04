В Испании задержан бывший глава украинского Минфина

Юрий Колобов был задержан в Валенсии по ордеру Интерпола.
В Испании по ордеру Интерпола был задержан экс-министр финансов в правительстве Николая Азарова – Юрий Колобов.
Об этом со ссылкой на информацию испанских СМИ из следственных органов передает "Украинская правда".
Колобова задержали по международному ордеру, выданному Интерполом, в испанской автономной области Валенсия.
Напомним, Юрий Колобов был объявлен СБУ во всеукраинский розыск в конце 2014 года. Позже он был объявлен в международный розыск Интерполом.
Бывший глава Минфина подозревается в присвоении государственных средств в особо крупных размерах.
Стоит отметить, что Колобов считается одним из ближайших к "семье" Януковича чиновников.