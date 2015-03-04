В Испании задержан бывший глава украинского Минфина

В Испании по ордеру Интерпола был задержан экс-министр финансов в правительстве Николая Азарова – Юрий Колобов.

Об этом со ссылкой на информацию испанских СМИ из следственных органов передает "Украинская правда".

Колобова задержали по международному ордеру, выданному Интерполом, в испанской автономной области Валенсия.

Напомним, Юрий Колобов был объявлен СБУ во всеукраинский розыск в конце 2014 года. Позже он был объявлен в международный розыск Интерполом.

Бывший глава Минфина подозревается в присвоении государственных средств в особо крупных размерах.

Стоит отметить, что Колобов считается одним из ближайших к "семье" Януковича чиновников.