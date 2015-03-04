Прокуратура взялась за экс-губернатора Киевщины: подозревается в растрате 36,5 млн гривен

Прокуратура Киевской области подозревает экс-главу Киевской облгосадминистрации в злоупотреблении служебным положением и растрате бюджетных средств, сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

Об этом передает ТСН.

"В ходе следствия установлено, что бывший руководитель областной госадминистрации в 2011 году поручил Государственной службе автомобильных дорог Украины проведение закупки у одного из частных предприятий работ по реконструкции дороги стоимостью 36,5 млн грн. В результате привлеченный к реконструкции подрядчик без открытых тендерных процедур перечислил на счета субъектов хозяйствования с признаками фиктивности часть бюджетных средств", - говорится в сообщении.

Киевскую ОГА с марта 2010 по март 2014 года возглавлял Анатолий Присяжнюк. В настоящее время чиновника подозревают в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением (ст. 191 УК) и злоупотреблении властью или служебным положением (ст.364 УК).

Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура уведомила Кернеса о подозрении в похищении, пытках и угрозах убийства.