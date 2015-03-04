В штабе АТО рассказали о "гастролях" боевиков на Донбассе: делают вид, что отводят технику

Как только миссия ОБСЕ выполняет свое обязательство, боевики сразу возвращаются на свои позиции.
Боевики в зоне АТО "гастролируют", делая вид, что отводят технику, сообщил в эфире телеканала "112 Украина" спикер штаба АТО в Луганской области Руслан Ткачук.
"Боевики "гастролируют", боевики очень хорошо умеют выступать как артисты, они снимаются на камеры, есть мониторинг-офицеры, миссия ОБСЕ. Как только миссия ОБСЕ выполняет свое обязательство, они сразу возвращаются на свои позиции", - отметил он.
Вместе с тем Ткачук добавил: "Официальных заявлений в отношении таких "гастролей" я не слышал от офицеров ОБСЕ".
Напомним, ранее сообщалось, что боевики не пускают наблюдателей ОБСЕ к своей тяжелой технике.
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