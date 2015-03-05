Евросоюз передал наблюдателям ОБСЕ на Донбассе партию бронемашин

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ получила 15 бронированных машин от Евросоюза для наблюдения за ситуацией на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба представительства Швеции в ОБСЕ в Twitter.

"15 бронированных машин ЕС транспортированы по воздуху в Украину вооруженными силами Швеции с целью дальнейшей поддержки миссии ОБСЕ в Украине ", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее было решено увеличить миссию наблюдателей этой организации в Украине и разместить ее представителей во всех горячих точках Донбасса.