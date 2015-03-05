Тюремщики РФ утверждают, что Савченко согласилась пить бульон: от голодовки не отказалась

Арестованная в России украинская летчица и нардеп Надежда Савченко согласилась пить куриный бульон для поддержания здоровья, но не отказалась от голодовки.

Об этом сообщили в пресс-бюро ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний), пишет РИА Новости.

В то же время в ведомстве уточнили, что таким образом украинка выполнила рекомендации, данные ей врачами.

"Сегодня обвиняемая Надежда Савченко согласилась выполнять рекомендации врачей по поддержанию состояния своего здоровья и дала согласие на прием куриного бульона", - отмечается в сообщении.

Также тюремщики подчеркнули, что нардеп не отказывалась от голодовки. "Савченко остается под наблюдением врачей-специалистов и продолжает получать необходимую поддерживающую терапию", - добавили в пресс-бюро.

Позже адвокат украинки Марк Фейгин прокомментировал сделанное российским ведомством заявление. "Я вышел от Надежды Савченко. Я подтверждаю слова ФСИН о ее частичном прекращении голодовки", - написал он в своем Twitter-аккаунте.

Напомним, ранее сестра Надежды Савченко - Вера - заявила, что если ничего не изменится, то она будет продолжать голодовку 99 дней.

Украинка была арестована в России после похищения на Донбассе. Она обвиняется в причастности к убийству двух журналистов ВГТРК. На время следствия украинка арестована до 13 мая 2015 года. Стоит обратить внимание, что все обвинения Савченко категорически отвергает и продолжает голодовку.