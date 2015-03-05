Россия не остановит интеграцию Украины в Евросоюз и НАТО - Турчинов

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что агрессия России в Крыму и на Донбассе не остановит процесс интеграции Украины в ЕС и НАТО.

Об этом он сказал в Варшаве, пишет Укринформ.

"Для Украины не существует альтернативы европейской и евроатлантической интеграции и мы очень благодарны Польше за поддержку в этом направлении. Агрессия России в Крыму и на востоке Украины не остановит процесса европейской и евроатлантической интеграции", - подчеркнул Турчинов.

Пот его словам, Украина "в любом случае освободит временно оккупированные территории".

По его словам, Киев сегодня противодействует очень сильному агрессору, а потому поддержка партнеров из ЕС имеет "очень большое значение".

"Агрессию России против Украины следует рассматривать в контексте агрессии против европейской безопасности, а потому важным является сотрудничество (с Западом - ред.) в сфере безопасности и обороны", - отметил секретарь СНБО.

Турчинов выразил благодарность польской стороне за наполнение сотрудничества с Киевом "реальным содержанием".

"Мы благодарны польскому руководству и народу за поддержку, которая сейчас предоставляется Украине. Нет ни одной другой страны, с которой Украина имела настолько близкое сотрудничество. Свидетельством этого являются регулярные встречи на уровне президентов", - подчеркнул он.

Напомним, ранее Турчинов отмечал, что Россия блокирует принятие решения о перекрытии границы с Украиной.