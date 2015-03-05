СБУ расследует 4 тысячи дел о сепаратизме и терроризме

Служба безопасности Украины расследует 4 тысячи уголовных производств, связанных с терроризмом и сепаратизмом.

Об этом рассказал начальник Главного следственного управления СБУ Василий Вовк в ходе собеседования в рамках конкурсного отбора кандидатов на должность директора Национального антикоррупционного бюро, сообщает Ukranews.com.

"У меня 4 тыс. производств по сепаратизму, терроризму и связанным со всеми событиями на Востоке преступлениям. (Количество) увеличивается, уменьшается, привлекаются (к ответственности)", — сказал он.

По словам Вовка, в рамках этих производств тысяче человек объявлено о подозрении, еще 500 человек — арестованы.

Он отметил, что часть фигурантов этих производств были обменяны на украинцев, которых взяли в плен террористы.

Напомним, что на днях на Харьковщине СБУ обезвредила диверсантов, которые готовили теракты с использованием взрывчатки.