Россия планировал масштабное вторжение на Сумы и Чернигов - генерал

После аннексии Крыма в апреле 2014 года Россия намеревалась начать широкомасштабное наступление на Суммы и Чернигов, подготовив для этого почти 150 тысяч военнослужащих.

Об этом рассказал бывший председатель Службы внешней разведки Николай Маломуж, пишет Укринформ.

"Мы предотвратили одну очень серьезную операцию РФ, которая планировала вторжение в апреле. Тогда 146 тысяч военнослужащих должны были перейти границу Украины и пойти в широкомасштабное наступление начиная от Сум, через Чернигов, Харьков, Донецк на другие регионы", - рассказал Маломуж.

По его словам, тогда отвести войска Россию вынудили сложные международные переговоры с участием как западных лидеров, так и руководителей РФ.

"Были трудные разговоры с руководством Администрации президента России, Шойгу, другими относительно предотвращения таких действий, исходя из стратегических проблем не только в Украине, но и мире. Понятно, что в случае российского наступления мирный формат переходил в формат глобальной войны, что стало бы огромной потерей России", - сообщил бывший глава СЗР.

Вместе с тем, Муженко отмечает, что РФ изначально планировала аннексировать юго-восточные регионы Украины, сыграв на массовых сепаратистских выступлениях в Украине. Однако, после того, как эти идеи не получили должной поддержки населения, РФ была вынуждена перейти к силовому сценарию.

"Сценарий аннексии восточных областей предусматривал, что в этом регионе должны были быть инициированы массовые, до 1 млн человек, выступления людей под разнообразными поводами и формирование так называемых "народных республик", не только ЛНР и ДНР", - рассказал Маломуж.

Впрочем, украинцы не поддались на российские провокации, поэтому РФ была вынуждена изменить тактику.

"Тогда поднять людей не удалось, ведь они намного мудрее. Вместо массовых выступлений россияне увидели только локальные, поэтому Россия вышла на другой формат - непосредственное привлечение боевых, диверсионных структур, захват органов власти, оружия", - отметил Маломуж.

Напомним, в ноябре Маломуж заявил, что широкомасштабного вторжения России на территорию Украины не будет.