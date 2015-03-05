Россияне в "больших количествах" гибнут на Донбассе

Российские военные гибнут в боях на востоке Украины в "больших количествах".

Об этом заявляет заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу.

И российское руководство имеет все меньше и меньше возможностей скрывать этот факт, подчеркнул он, выступая на конференции в столице Латвии Риге, сообщает "Радио Свобода".

По словам Вершбоу, Россия несет особую ответственность за достижение подлинной деэскалации на востоке Украины, а не только временной паузы.

Хотя достигнутая в прошлом месяце в Минске очередная договоренность о прекращении огня важна, но решающим является ее полное выполнение, добавил заместитель генсекретаря НАТО.

Россия, по имеющимся в Украине и на Западе данным, поддерживает пророссийских сепаратистов на востоке Украины не только современными вооружениями, в частности, тяжелыми, но и живой силой, в том числе подразделениями регулярных вооруженных сил. Москва отрицает это и заявляет, что на Донбассе против властей Украины воюют "вчерашние шахтеры и трактористы", хотя признает наличие в регионе российских "добровольцев".

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия в последнее время значительно увеличила поддержку боевиков на Донбассе.