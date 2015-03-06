Рада защитила права волонтеров

Сегодня, 5 марта, украинские парламентарии приняли закон, регламентирующий деятельность волонтеров, а также снимающий ряд ограничений.

Соответствующий закон (№ 1408 О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно волонтерской деятельности) во втором чтении и в целом поддержали 256 из 226 минимально необходимых нардепов, пмшет РБК-Украина.

В законопроекте отмечается, что волонтер - это физическое лицо, которое добровольно осуществляет социально направленную неприбыльную деятельность путем предоставления волонтерской помощи.

Документ также устанавливает, что волонтерами могут стать как украинцы, так и иностранцы и лица без гражданства, находящиеся в Украине на законных основаниях, которые являются дееспособными.

Отмечается также, что иностранцы и лица без гражданства могут заниматься волонтерской деятельностью через организации и учреждения, которые привлекают к своей деятельности волонтеров, информация о которых размещена на официальном веб-сайте центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере волонтерской деятельности.

Подростки от 14 до 18 лет могут вести волонтерскую деятельность по согласию одного из родителей (усыновителей), приемных родителей, родителей-воспитателей либо попечителя.

Законопроект выделяет следующие направления волонтерской деятельности:

предоставление помощи гражданам, которые пострадавших в результате чрезвычайной ситуации техногенного или природного характера, действия особого периода, правовых режимов чрезвычайного или военного положения, проведения контртеррористической операции, в результате социальных конфликтов, несчастных случаев, а также жертвам преступлений, беженцам, внутренне перемещенным лицам;

оказание волонтерской помощи Вооруженным Силам Украины, иным воинским формированиям, правоохранительным органам, органам государственной власти во время действия особого периода, правовых режимов чрезвычайного или военного положения, проведения антитеррористической операции.

Согласно закону, в случае гибели (смерти) волонтера во время оказания волонтерской помощи в районе проведения антитеррористических операций, боевых действий и вооруженных конфликтов семьи погибшего (умершего), его родителям и иждивенцам выплачивается одноразовая денежная помощь в размере 500 прожиточных минимумов, установленных законом для трудоспособных лиц.

В случае установления инвалидности волонтера вследствие ранения (контузии, травмы или увечья), полученного во время оказания волонтерской помощи в районе проведения антитеррористических операций, боевых действий и вооруженных конфликтов, в зависимости от степени потери трудоспособности ему выплачивается единовременное денежное пособие в зависимости от группы инвалидности.

в случае установления инвалидности I группы - 250 прожиточных минимумов, установленных законом для трудоспособных лиц;

- в случае установления инвалидности II группы - 200 прожиточных минимумов, установленных законом для трудоспособных лиц;

- в случае установления инвалидности III группы - 150 прожиточных минимумов, установленных законом для трудоспособных лиц, отмечается в документе.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко отмечал, что волонтеры в ряде ситуаций работают лучше, чем военные чиновники.