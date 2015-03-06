В штабе АТО рассказали о тактике боевиков: ведут "беспокоящий огонь"

В зоне АТО на Донбассе боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции украинских силовиков.

Об этом говорится на странице пресс-центра АТО в Facebook.

В то же время в ведомстве уточнили, что атаки были осуществлены в период с 20:00 5 марта по 6:00 следующего дня.

"Продолжая тактику "беспокоящего огня" противник и в дальнейшем осуществляет единичные обстрелы позиций сил антитеррористической операции", - отмечается в сообщении.

По данным силовиков, "уже длительное время наибольшее количество обстрелов фиксируется на Донецком направлении".

В частности, там под минометный и гранатометный огонь около 20:00 попали Авдеевка и Пески. "В 1:50 преступники снова били по Авдеевке, в 3:10 - по Каменке и в 4:10 утра - по Химику", - заявили в пресс-центре.

На Мариупольском направлении в 21:45 и в 00:30 враг почти час из стрелкового оружия и гранатометов обстреливал село Широкино, а в 21:30 террористы безуспешно пытались штурмовать позиции военнослужащих.

"На Артемовском направлении в 20:05 по поселку Ленинское бил снайпер, а в 20:30 по поселку Шумы бандформирования вели огонь из стрелкового оружия", - добавили в штабе АТО.

"Несмотря на попытки некоторых бандформирований врага хаотичными обстрелами сорвать мирные договоренности, наши военные на провокации не поддаются и оружие применяют в случаях прямой угрозы жизни людей", - резюмировали в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики так называемых ДНР и ЛНР на захваченных территориях "мобилизуют" технику для строительства укрепрайонов по линии разграничения сторон.