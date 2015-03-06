"Киборг" рассказал, куда главный "кремлевский гибрид" может бросить российские танки

6 марта 2015, 10:51

Путин взвился, когда подняли вопрос о поставках противотанковых средств Украине, пишет Логинов.

Путин на танке несет "новый порядок"

В ночь на четверг, 5 марта, на контролируемую боевиками ДНР и ЛНР территорию Украины из России залетели 12 вертолетов Ми-8. Еще раньше на Донбассе были сосредоточены до 350 российских танков, которые могут двинуться на Счастье, Новойадар и  Старобельск.

Об этом участник АТО, офицер 95-й аэромобильной бригады, защищавшей донецкий аэропорт,  Валерий Логинов (позывной "Аскольд") пишет на своей странице в Facebook.

По словам "киборга", Ми-8 именно потому, что эти машины более распространёны, нежели Ми-24, "и легко можно будет сказать, что это именно отжатые у ЗСУ или закупленные в придорожном военторге по скидке".

"Бронетанковые группы с линии фронта не отводятся, стоят крупными массами в районе Горловки и восточнее. Надежно фиксируются нашими беспилотными средствами воздушной разведки порядка 350 танков по всей линии фронта, основная часть северо-восточнее Донецка. Кстати, роль военного коменданта Дебальцево выполняет кадровый офицер российской армии, по званию полковник", — рассказал Логинов.

"В разговорах сепары однозначно настроены наступать, муссируют вопрос про захват Мариуполя, захват Киева к 9 мая, но на лобовой удар по Мариуполю не хватает сил пехоты.. Пока? Возможно, пока. В Питере активно набираются молодчаки в частные батальоны "свободной Новороссии" и амнистию 100 тысячам российских зэков никто не отменял. Именно стольких намерено "призвать" под свои знамена руководство дэнэрэ", — пишет боевой офицер.

Но на ближайшие перспективы, по словам десантника, самая вероятная цель сепаратистов — Счастье Луганской области: "Там ТЭЦ, которая обеспечивает электроэнергией весь Донбасс. Туда патриотические буряты Донбасса пригнали "Буратино". Установка опробована при захвате терминалов, стреляли боеприпасами с фосфорно-магниевой смесью, температура горения 1600 градусов".

"Почему северо-восток? Через территорию Украины, с севера на юг именно через Счастье проходит мощный газопровод, он прокачивает ресурс не только для обеспечения газом предприятий Донбасса (в первую очередь Ахметова, в том числе Мариупольского металлургического), но главное — для обеспечения инфраструктуры Ростова, Северного Кавказа и Кавказа. Этот газопровод — основа экономического покоя России (точнее читайте "Газпром Путина") во всем регионе", — считает Логинов.

"Подобные телодвижения предполагают, что носители "руССкАго мира" готовы к наступлению на 10-11? марта. Цель: Счастье, Новойадар, Старобельск. Возможно. Дебальцево на фоне Минска-2 "глотнули"? Почему же и не Счастье им на счастье?" — сетует "киборг".

По его мнению, эти задачи предполагают "выравнивание" линии фронта, расширение неконтролируемого участка восточной границы Украины, взятие под контроль ТЭЦ (целой и неповрежденной), возврат под контроль участка газопровода, проходящего по территории Украины, выход на оперативный простор танковых групп, где мало населенных пунктов с большим разрывом между ними, а наши войска будут вынуждены создавать оборону в голом поле.

"Конечная цель: Харьков. Возможно, поэтому его активно "готовят" изнутри. С политической стороны вопроса — город вторая столица Украины (в перспективе город может стать столицей "Новороссии"), именно оттуда большевики наступали на УНР, с военной — мы рискуем потерять город с мощной инфраструктурой, промышленностью, военным потенциалом и производством", — предупреждает военный эксперт.

Логинов подчеркивает, что все вышеизложенное — не панические настроения и не провокация, а реальность, от которой не надо прятать голову в песок. Не надо рассчитывать на то, что поднимутся веки у представителей ОБСЕ или на то, что проснется чувство вины и совести у главного "кремлевского гибрида".

"Считаю, что на это надо активно обращать внимание мировой общественности. Трубить и пилить . Потому что нам КАТАСТРОФИЧЕСКИ необходимы новейшие системы вооружения оборонительного характера (в первую очередь противотанковые комплексы последнего поколения типа "Джавелин" или их аналоги), легкобронированная техника для доставки пехоты, средства связи, станции разведки для борьбы с артиллерией противника. Как говорил генерал в фильме "Горячий снег": "Главное — выбивать танки!" Танки — основной традиционный вид наступательных вооружений России. Поэтому так взвился Путин, когда был поднят вопрос о поставках противотанковых средств в Украину", — подытожил "киборг".

Ранее "Главред" сообщал, сейчас россияне активно перебрасывают танки и другую бронетехнику севернее Донецка и на окраины Горловки

фото: Economist.com

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АТО Донбасс Путин Счастье Харьков киборг гибрид Логинов Аскольд
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