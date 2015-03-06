Боевики не унимаются, атаковали и штурмовали позиции силовиков: карта зоны АТО

За минувшие сутки в зоне АТО на Донбассе боевики продолжили нарушать объявленный режим тишины, 35 раз обстреляв позиции украинских силовиков.

Об этом во время брифинга в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко, говорится на сайте Инфоцентра СНБО.

В то же время он уточнил, что наибольшее напряжение наблюдалось на Мариупольском, Донецком и Артемовском направлениях.

"При этом факты применения артиллерийского вооружения боевиками не зафиксированы", - сказал Лысенко. По его словам, ночью боевики обстреляли из минометов населенные пункты Пески и Авдеевка.

"В районе с. Николаевка Тельмановского района Донецкой области произошло боестолкновение боевиков с подразделениями ВСУ. Противник, используя БМП и минометы, четыре раза обстрелял наш опорный пункт, а затем пытался его штурмовать. Нападение отражено", - сообщил спикер АТО.

Также вблизи села Широкино террористы безуспешно пытались атаковать позиции военнослужащих, трижды обстреляв их из гранатометов, снайперского и стрелкового оружия.

Кроме того, противник вел активную авиаразведку - за минувшие сутки зафиксировано полет трех беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Попасная, Ломакино и Орловское.

"За минувшие сутки погибших среди украинских военнослужащих нет, четверо получили ранения", - отметил Лысенко.

Напомним, ранее и.о. спикера Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев заявил, что с начала АТО на Донбассе погиб 1 тыс. 541 военнослужащий, а ранения получили 6 тыс. 226 воинов.