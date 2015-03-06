В ООН осудили "парад" украинских пленных в Донецке - это военное преступление

Правозащитник признал, что боевики продолжают нарушать права человека на захваченных ими территориях.
Организация Объединенных Наций расценила "парад военнопленных" в оккупированных городах Донбасса как военное преступление.
Об этом в ходе очередного заседания Совета Безопасности ООН в пятницу, 6 марта, сообщил помощник Генерального секретаря ООН по правам человека Иван Шимонович, пишет Новое время.
"22 января 12 украинских военнослужащих, которых захватили в Донецком аэропорту, заставили пройти по улицам Донецка. Они подвергались оскорблениям, и это обращение с военнопленными может считаться военным преступлением", - сказал Шимонович.
Правозащитник также признал, что боевики продолжают нарушать права человека на захваченных ими территориях.
"СММ продолжают документировать случаи пыток, недолжного обращения", - отметил Шимонович.
Как известно, 22 января, на День Соборности Украины, в Донецке боевики организации ДНР организовали "парад пленных" военнослужащих Вооруженных сил Украины. Согласно Женевской конвенции подобное обращение входит в число военных преступлений - взятые в плен солдаты противоборствующей стороны заслуживают на достойное обращение, "оскорбительное и унижающее обращение" запрещены.
Убитый российский оппозиционер Борис Немцов ранее заявлял, что затеянный боевиками так называемой ДНР в Донецке "парад" пленных украинских военных, назвав его преступлением.