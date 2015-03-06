В ООН осудили "парад" украинских пленных в Донецке - это военное преступление

Организация Объединенных Наций расценила "парад военнопленных" в оккупированных городах Донбасса как военное преступление.

Об этом в ходе очередного заседания Совета Безопасности ООН в пятницу, 6 марта, сообщил помощник Генерального секретаря ООН по правам человека Иван Шимонович, пишет Новое время.

"22 января 12 украинских военнослужащих, которых захватили в Донецком аэропорту, заставили пройти по улицам Донецка. Они подвергались оскорблениям, и это обращение с военнопленными может считаться военным преступлением", - сказал Шимонович.

Правозащитник также признал, что боевики продолжают нарушать права человека на захваченных ими территориях.

"СММ продолжают документировать случаи пыток, недолжного обращения", - отметил Шимонович.

Как известно, 22 января, на День Соборности Украины, в Донецке боевики организации ДНР организовали "парад пленных" военнослужащих Вооруженных сил Украины. Согласно Женевской конвенции подобное обращение входит в число военных преступлений - взятые в плен солдаты противоборствующей стороны заслуживают на достойное обращение, "оскорбительное и унижающее обращение" запрещены.

Убитый российский оппозиционер Борис Немцов ранее заявлял, что затеянный боевиками так называемой ДНР в Донецке "парад" пленных украинских военных, назвав его преступлением.