После штурма боевиками Дебальцево в подвалах найдены 500 погибших мирных жителей - ООН

В Дебальцево Донецкой области, помимо погибших украинских военных, в подвалах были найдены 500 тел мирных жителей, которые погибли в результате обстрелов боевиков.

Об этом в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявила постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр, пишет УНИАН.

Пауэр обратила внимание на ситуацию в Дебальцево, где было найдено "сотни безымянных жертв". В частности, ссылаясь на данные ООН, посол отметила, что "500 тел было найдено в зданиях и подвалах после штурма города". По ее словам, в этих подвалах и домах люди прятались от обстрелов пророссийских боевиков.



Представитель США также напомнила, что на фоне постоянных обстрелов дорог для отхода, лидеры боевиков самопровозглашенной ДНР угрожали, что все, кто не покинул город, попадут обстрелы.

"То есть, люди рисковали, и оставаясь, и уходя из города", - добавила Пауэр.

"Сегодня дорога из города находится под обстрелом, таким образом местные жители должны были рисковать своей жизнью как оставаясь в городе, так и покидая город", - заявила она.

Пауер также подчеркнула, что "сепаратисты используют прекращения огня для того, чтобы провести передислокацию, а Россия продолжает предоставлять им неограниченный доступ к вооружению.

Причем она, говоря о ситуации вокруг населенного пункта Широкино, выразила беспокойство по поводу того, что Мариуполь "может стать следующей целью для сепаратистов и российских военных".

Пауэр также добавила, что жертвы - это одно следствие конфликта, когда, в то же время, другим следствием является то, что незаконная оккупация территории Украины продолжается. В связи с этим она вспомнила об оккупированном Россией Крыме, который был захвачен по заранее продуманному плану в Москве, что стало началом оккупации других территорий Украины.

Как известно, по данным Генштаба ВСУ, во время выхода сил АТО из окружения боевиков в районе Дебальцево погибли 19 украинских военнослужащих, 135 получили ранения, еще девять попали в плен.

Напомним, в Дебальцево пророссийские "казаки" расстреляли 80-летнюю женщину, которая помогала нашим солдатам.