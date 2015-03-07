Украину ждет тяжелая весна: кровавые псы Путина не остановятся - Шкиряк

Советник министра МВД Зорян Шкиряк зявил, что Украину ждет тяжелая весна. Президент РФ Владимир Путин не собирается мирно решать конфликт.

По его словам, Харьков и Одесса именно те города, в которых Путин пытается дестабилизировать ситуацию, пишет 057.ua.

"Ему не удалось сделать это в прошлом году, но он не отступает и пытается сделать этой весной. Путин и его кровавые псы не остановятся. Глядя в глаза — надо признаться — война не закончена, она продолжается", - говорит Шкиряк.

Напомним, волонтер Юрий Касьянов считает, что боевые действия на Донбассе могут возобновиться уже в апреле.

Видео: Новости Харькова