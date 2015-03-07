Украину ждет тяжелая весна: кровавые псы Путина не остановятся - Шкиряк

Путин не собирается мирно решать конфликт, говорит Шкиряк.
Советник министра МВД Зорян Шкиряк зявил, что Украину ждет тяжелая весна. Президент РФ Владимир Путин не собирается мирно решать конфликт.
По его словам, Харьков и Одесса именно те города, в которых Путин пытается дестабилизировать ситуацию, пишет 057.ua.
"Ему не удалось сделать это в прошлом году, но он не отступает и пытается сделать этой весной. Путин и его кровавые псы не остановятся. Глядя в глаза — надо признаться — война не закончена, она продолжается", - говорит Шкиряк.
Напомним, волонтер Юрий Касьянов считает, что боевые действия на Донбассе могут возобновиться уже в апреле.
Видео: Новости Харькова