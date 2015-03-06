"Перемирие" на Донбассе: боевики 27 раз нарушили режим тишины, дважды атаковали позиции силовиков

Сегодня, 6 марта, пророссийские боевики 27 раз нарушили режим тишины на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook.

"С 5:00 и почти до 19:00 противник 27 раз нарушал режим прекращения огня", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на Донецком направлении из стрелкового оружия террористы трижды обстреляли Опытное, дважды - Пески и позиции сил АТО вблизи шахты "Бутовка".

По Опытному, Пескам, Авдеевке и Водяному бандформирования вели огонь из минометов и гранатометов. А около 11:00 боевики обстреляли Опытное с БМП.

Кроме того, вблизи Мариуполя преступники применили стрелковое оружие и гранатометы по Широкино, а Орловское и Бердянское обстреляли из минометов.

Также сообщается, что на Луганском направлении из минометов и противотанковых управляемых ракет нанесли удар по Золотому.

Вблизи Дебальцево террористы из гранатомета стреляли по Ленинскому, а из минометов и противотанковых управляемых ракет - по Луганскому.

В сообщении также указывается, что в 5:00 пехота противника безуспешно атаковала позиции сил АТО вблизи шахты "Бутовка". А около 15:00 бандформирования штурмовали опорный пункт на окраине Майорска Донецкой области.

Также в штабе отметили, что с боевых позиций по всей линии соприкосновения передислоцированы реактивные системы залпового огня "Ураган".

Напомним, ранее спикер АТО Андрей Лысенко сообщил, что боевики продолжают осуществлять имитацию отвода тяжелого вооружения. Они накапливают "живую" силу, вооружение и военную технику на стратегически важных артемовском, волновахском и мариупольском направлениях.