Геращенко объяснил, почему Обама так упорно не хочет давать оружие Украине

Россия пригрозила США начать наступление на Киев в случае поставок оружия Украине.

Об этом заявил народный депутат, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко в эфире "Шустер Live", пишет РБК-Украина.

"Я был в Вашингтоне, встречался с определенными группами аналитиков, задавал им один вопрос: почему Президент Обама так упорно отказывается выполнять уже официальные решения конгресса о предоставлении Украине оружия. Мне сказали, что Президент Обама и его советники предупреждены Путиным о том, что если Америка будет предоставлять оружие Украине, то тогда Путин решится на то, чтобы ввести войска, наступать на Киев по всем фронтам", - заявил Геращенко.

Как известно, почти все члены комитета по иностранным делам Палаты представителейпризвали США немедленно вооружить Украину.

Ранее американский генерал, руководитель Объединенного комитета начальников штабов США Мартин Демпси заявил, что летальное оружие Украине должны предоставить не только Соединенные Штаты, об этом должны подумать все члены НАТО, поскольку в широком смысле президент России Владимир Путин пытается бросить вызов Альянсу.