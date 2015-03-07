Боевики ДНР задержали своего "министра": пытался сбежать с деньгами и драгоценностями

Боевики так называемой ДНР "сняли с должности" и задержали одного из своих псевдоминистров, который пытался от них сбежать с деньгами и драгоценностями.

Об этом во время брифинга в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко, говорится на сайте Инфоцентра СНБО.

В то же время он уточнил, что в зоне конфликта террористы "арестовывают" подельников и делят награбленное.

"По оперативной информации, в связи с присвоением средств и финансовыми махинациями снят с должности и задержан при попытке бегства Олег Береза, который называл себя "министром внутренних дел ДНР"", - отметил Лысенко.

"У него изъяты драгоценности и деньги на общую сумму три миллиона долларов", - добавил спикер АТО.

Напомним, ранее сообщалось, что в захваченных боевиками городах Свердловск, Славяносербск, Первомайск Луганской области, а также в Снежном и Торезе Донецкой области зафиксированы случаи голода среди местного населения.