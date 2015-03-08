Из плена боевиков на Донбассе освобождены еще пять украинских военных

Пять бойцов Вооруженных сил Украины были освобождены вчера, 7 марта, из плена боевиков на Донбассе.

Об этом сообщил советник заместителя министра обороны Василий Будик в Facebook.

В частности, были освобождены четверо бойцов 20-го батальона и один из 28-ой бригады. Имена освобожденных:

Клименко Олег (20 бат.),

Щепец Александр (20 бат.),

Зуев Дмитрий (20 бат.),

Яницкий Юрий (20 бат.),

Поддуба Леонид (28 бриг).

Напомним, ранее сообщалось, что из плена боевиков освобождены еще два украинских заложника.

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