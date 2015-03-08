Боевики под Горловкой сколачивают ударную группировку: подтянули 3,5 тысячи "штыков" и 35 танков

На фоне демонстративной активности российско-террористических войск под Мариуполем, идет активный процесс формирования ударных группировок севернее данного направления (Новогригоровка-Гранитное), а также в районе н.п.Горловка.

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

На сегодняшний день противник практически закончил перегруппировку и сосредоточение войск в исходных районах, создав ударные группировки, сообщил он.

В частности, в районе н.п. Горловка на данный момент сосредоточены формирования боевиков и российских наемников общей численностью не менее 3 500 чел. при поддержке двух бронегрупп, составляющих тактический резерв, а также артиллерийских групп, подчеркивает Тымчук.

В составе бронегрупп всего порядка 35 танков и 55 ед. ББМ. В составе артиллерийских групп 24 орудия ствольной артиллерией (гаубицы Д-30), 16 установок РСЗО (включая 3 установки 9К58 "Смерч"), добавил эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что за минувшую ночь интенсивностьпровокационных обстрелов боевиками украинских позиций на Донбассе значительно уменьшилась.

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