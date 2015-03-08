В Украине назвали, с кем готовы вести диалог на Донбассе: для этого существуют выборы

Официальный Киев готов разговаривать с представителями Донбасса, но не с главарями бандформирований, а с теми, кого население региона выберет во время законных выборов, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Об этом передает Радио Свобода.

"Мы не можем и не будем разговаривать с полевыми командирами. Для этого есть выборы, и тот, кто будет избран (даже Плотницкий или кто угодно другой законно избранный), будет представлять регион и будет участвовать в дальнейшем политическом процессе. А подсовывать каких-то российских граждан или наемников и делать из них лидеров Донецка и Луганска - это несправедливо", - сказал Пристайко.

По его словам, выборы на подконтрольных ДНР и ЛНР территориях могут состояться только после отвода оттуда вооружения и войск.

В начале марта боевики заявили, что уже завершили отвод своего тяжелого вооружения. Украинские силовики говорят, что на самом деле сепаратисты перегруппировывают свои силы для нанесения новых ударов. В то же время сепаратисты заявляют о том, что украинская власть должна финансировать подконтрольные им территории, и осуществлять все предусмотренные законодательством социальные выплаты. Официальный Киев говорит, что не будет направлять деньги туда, где не может контролировать их адресность, сказано в сообщении.

Напомним, ранее главарь ДНР заговорил о "новых обстрелах Донецка" и готовности продолжить войну.

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