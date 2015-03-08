Путин рассказал об оккупации Крыма и операции "спасения" Януковича

Президент РФ Владимир Путин признался, что был готов вытаскивать бегущего из Украины Виктора Януковича с помощью крупнокалиберных пулеметов.

Об этом он рассказал российскому телевидению, которое сняло фильм об оккупации Крыма, передает "Интерфакс".

В частности, создатели фильма рассказывают, что в феврале 2014 года в Кремле "провели специальную операцию по возвращению Крыма в состав РФ".

Подробности аннексии Крыма рассказал сам Путин в фильме "Путь на Родину".

Сам фильм на экраны еще не вышел, но известный пропагандистской ложь канал "Россия 1" пообещал, что это будет "скоро".

Вечером 8 марта, в Международный женский день, в эфире был показан анонс фильма.

В ролике Путин заявил, что в ночь на 23 февраля 2014 года провел совещание с руководителями спецслужб и министерства обороны, на котором "поставил перед ними задачу спасти жизнь президента Украины", которого, по его мнению, "просто уничтожили бы".

При этом Путин заявил, что российские спецслужбы готовы были "вынуть" Виктора Януковича "прямо из Донецка, по суше, по морю и с воздуха".

"Для спасения президента Украины силовики хотели использовать крупнокалиберные пулеметы, чтобы долго не разговаривать", - сказал Путин.

"Мы закончили около 7 часов утра. И, расставаясь, я всем коллегам сказал: мы вынуждены начать работу по возврату Крыма в состав России", - добавил он.

Подробности самой спецоперации в анонсе Путин не раскрыл.

Видео: TV - Новости