На Донецком и Луганском направлениях активизировались диверсанты боевиков: карта зоны АТО

В зоне АТО на Донбассе боевики и российские наемники восстанавливают боеспособность своих подразделений, пытаясь изучать боевую обстановку и позиции украинских подразделений, проводят накопление оружия, боеприпасов и военной техники вдоль линии разграничения.

Об этом говорится в материалах ИАЦ СНБО.

Также наблюдается активизация деятельности диверсионно-разведывательных групп боевиков, в том числе на Луганском и Донецком направлениях. Отряды НВФ оснащаются тепловизорами, средствами ночного видения и прицеливания, что позволяет им эффективно действовать в ночное время суток. Россия активно помогает своим наемникам, осуществляя поставки вооружений и боеприпасов по железной дороге.

Вчера, 8 марта, бандитские группировки обстреляли позиции сил АТО 40 раз. Наиболее беспокойной остается обстановка на Мариупольском, Донецком и Артемовском направлениях. Также сегодня ночью было нанесено 2 артиллерийских обстрела по украинским позициям в районе н.п. Опытное и Авдеевка, и еще 1 артобстрел – непосредственно по Авдеевке.

Возле с. Широкино враг 7 раз обстрелял из минометов и стрелкового оружия опорный пункт Национальной гвардии. Также по позициям сил АТО работал вражеский снайпер. Украинские военнослужащие держат оборону, успешно отражая атаки противника.

Враг ведет активную воздушную разведку наших позиций: вчера украинские военнослужащие зафиксировали полет 9 вражеских БПЛА в зоне АТО.

За последние сутки ни один украинский военнослужащий не погиб, 4 получили ранения.

Напомним, ранее сообщалось, что за ночь боевики 16 раз обстреливали позиции силовиков на Донбассе: били из минометов и гранатометов.

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