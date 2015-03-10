Порошенко пообещал быть ближе к народу: объединенные, мы выживем

Президент Украины Петр Порошенко дал интервью генеральному директору Национальной телекомпании Украины Зурабу Аслании.

Об этом глава государства сообщил в Facebook.

"Обсудили актуальные вопросы. Считаю, что власть должна больше общаться с обществом, объясняя свои действия. Решил начать с себя", - отметил президент. По его словам, такое общение должно стать не только доброй традицией, но и обязанностью как президента, так и для правительства, и парламента.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, в интервью Порошенко заявил, что украинцы смогут выжить, если будут объединены.

"Мы сможем выжить, только если будем объединены, причем не только Правительство, Парламент и Президент, а - весь народ", - заявил Президент.

"Украина живет в условиях войны, в условиях оккупированной территории. Мы должны посмотреть правде в глаза. Около 25 процентов промышленного потенциала страны остановлено, 10 процентов - физически разрушено. Расходы на оборону сегодня составляют более 90 миллиардов. При этом страна находит силы, чтобы это обеспечить. Пока идет война, инвестиции в Украину не придут, и людям нужно говорить правду", - сказал президент

Он отметил, что реформы не могут быть быстрыми и фактически их проведение началось после парламентских выборов.

Порошенко также напомнил, что после выборов быстро была сформирована проевропейская коалиция, которая работает над принятием необходимых для реформ решений на законодательном уровне.

"Мы построим другую экономику, преодолеем коррупцию. Причем преодоление коррупции - не только голосование за Антикоррупционное бюро или законы по борьбе с коррупцией. Коррупция имеет конкретную фамилию, конкретное имя человека, который должен сидеть в тюрьме", - сказал президент.

Для этого власти принимают решения, чтобы воплотить судебную реформу, в частности был принят Закон " "Об обеспечении права на справедливый суд".

"Не могу смириться с тем, что судебная каста будет форпостом защиты взяточников и коррупционеров", - отметил Порошенко.

Глава государства надеется, что в ближайшее время будет завершено формирование Высшего совета юстиции, который позволит усилить ответственность судей. Он напомнил, что Верховная Рада уже сняла неприкосновенность с 3 судей.

Также президент вспомнил и о медицинской реформе. По его словам, была поставлена задача за два месяца показать конкретные шаги: закупками лекарств должны заниматься не коррумпированные чиновники, а международные организации, а также должна быть отменена регистрация лекарств, которые сертифицированы в США, странах ЕС и "Большой Семерки".

Напомним, ранее Порошенко утвердил ужесточение уголовной ответственности военных.