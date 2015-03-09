Боевики активизировались на донецком, артемовском и мариупольском направлениях: 40 раз обстреляли силовиков

Сегодня, 9 марта, ситуация в зоне проведения АТО остается напряженной. Противник не только провокационно обстреливал наши позиции из стрелкового оружия, но и применял минометы, танки, артиллерию.

Об этом сообщили в пресс-службе штаба АТО на своей странице в Facebook.

Наибольшее количество случаев нарушения режима тишины зафиксировано на Донецком направлении. Из 120-миллиметровых минометов и гранатометов преступники нанесли удары по Песках, Авдеевке, Водяном, Опытном.

На Артемовском направлении, вблизи поселка Троицкое с 6.20 до 6.45 и с 6.50 до 7.40 незаконные вооруженные формирования из артиллерии вели огонь по нашим позициям. А с 11.35 до 12.20 пехотные подразделения противника пытались атаковать опорный пункт сил АТО у поселка Майорское.

Также, на Мариупольском направлении, вблизи населенного пункта Широкино с 9.30 утра продолжается бой. Террористы после обстрела наших позиций из танка и минометов потались штурмовыми действиями вытеснить украинских военнослужащих за пределы поселка. Все попытки атаковать подразделения АТО были отражены.

Всего с 5 утра и 19 часов противник 16 раз вел огонь по позициям сил АТО.

По информации 5 канала, боевики в течение последних суток 40 раз открывали огонь.

В СНБО также заявляют о накоплении террористами военной техники вдоль линии разграничения. Поставляют оружие из России уже по железной дороге. Также поступают из России и так называемые "путинские шахтеры".

Подробнее о ситуации в зоне АТО читайте в спецтеме "Главреда".

видео: 5 канал