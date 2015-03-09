В Евросоюзе рассказали о "срочной задаче" в Украине: время супердержав ушло

В Евросоюзе считают "срочной задачей" разрешение кризиса и достижение устойчивого урегулирования в Украине. То, что произошло в стране за последний год - это самый худший кризис со времен Балканских войн.

Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, выступая в Совете Безопасности ООН, сообщает РИА Новости.

"Что произошло в Украине за последний год - это самый худший кризис со времен Балканских войн", - сказала Могерини.

Она отметила, что Евросоюз намерен полностью поддерживать минских соглашения по урегулированию ситуации.

"Важно, что Минский комплекс мер, принятый 12 февраля, был завизирован этим Советом. Режим прекращения огня хрупкий и нельзя жалеть усилий, чтобы поддерживать его… Мы будем продолжать поддерживать выполнение Минска, как мы делаем сейчас путем материальной и финансовой помощи специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", - добавила она.

Могерини также подчеркнула, что политика Брюсселя в отношении Украины предельно прозрачна, а главной целью ЕС является прекращение конфликта и гарантия территориальной целостности Украины. Она также призвала не "оставлять без ответа" политику России в Крыму, вновь отметив, что ЕС "осуждает незаконную аннексию Крыма и Севастополя как нарушение международного права".

По ее словам, время супердержав ушло, противостоять вызовам в одиночку уже невозможно.

"Время, когда супердержавы думали, что они могут разделить мир на зоны влияния, давно ушло. Мы должны все это осознать. Количество региональных и глобальных игроков увеличилось", - сказала Могерини.

Она также подчеркнула, что угрозы, с которыми сталкивается сегодня международное сообщество, "никогда не были такими сложными".

"Они требуют комплексного, четкого ответа", - заявила она

Она уверена, что в одиночку противостоять вызовам уже невозможно. "Нам нужно сотрудничество больше, чем когда-либо", - отметила она.

Среди современных кризисов она выделила кризис в Ливии, конфликт на востоке Украины, продолжающуюся борьбу с лихорадкой Эбола, урегулирование палестино-израильского конфликта, гуманитарную ситуацию в секторе Газа, работу над соглашением по ядерной программе Ирана.

Напомним, ранее Президент Украины Петр Порошенко призвал страны Евросоюза воздержаться от преждевременного оптимизма и продолжать политику влияния на стороны Минских договоренностей.