Путин понимает, что Россия не готова к войне, хотя пугает ядерным оружием - Бжезинский

Российская армия сейчас не готова к ведению даже локальной войны с Западом, не говоря уже о крупномасштабной. Президент Владимир Путин тоже понимает это, но прибегает к контрпродуктивной демонстрации своего ядерного потенциала, не осознавая последствий.

Такое мнение высказал бывший советник президента США, известный политолог профессор Збигнев Бжезинский, пишет Укринформ.

По его мнению, Вашингтон мог бы использовать фактор предоставления летального оружия Украине на опережение, сдержав попытки Путина идти дальше. Однако в администрации США превалирует позиция, что это может усилить агрессию России.

"Мы должны сделать это в простой способ - предупредить Москву о возобновлении с ее стороны боевых действий. Что, например, при наступлении на Мариуполь и другие важные города, Соединенные Штаты не будут иметь другого выбора, как обеспечить оборонительным вооружением украинские силы для их защиты", - отметил профессор.

По его словам, это можно сделать, в том числе, с привлечением союзников США по НАТО, которые готовы это сделать.

Кроме того, по мнению эксперта, в нынешней ситуации Запад должен укрепить санкции против российской экономики и применить секторальные ограничения.

Иными словами, отметил он, россияне должны получить мощный сигнал от США и Европы. "Мы должны сказать россиянам: мы знаем, что вы используете силу, и вы знаете, что мы не можем остановить вас контрсилой, но мы значительно поднимаем цену за это", - отметил Бжезинский.

Напомним, посол Германии в США Питер Виттиг отметил, что президент США Барак Обама пообещал канцлеру ФРГ Ангеле Меркель "не направлять летальное оборонительное оружие в Украину".