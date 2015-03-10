Боевики создали три мощные ударные группы на Луганском направлении

В результате проведения перегруппировки и маневра силами и средствами боевики сумели создать на ряде участков и направлений мощные ударные тактические группы. Так, на Луганском направлении боевики создали три тактические группы.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

"Луганская ударная тактическая группа - на Северо-Луганском направлении (Счастье, Станица Луганскя). После имитации отвода тяжёлой техники (на самом деле – отвод на незначительное расстояние и маскировка), на участке от н.п.Первомайск до н.п.Счастье (включая район Алчевск – Перевальск), продолжается сосредоточение ударной тактической группы противника. Часть данной группы сосредоточена восточнее н.п.Луганск. Кроме того, отмечается перегруппировка формирований противника в районе Бахмутской трассы", - пишет Тымчук.

"По сути, Луганская ударная тактическая группа представляет собой три тактические группы (одна нацелена на н.п.Счастье, вторая - на участок от н.п.Трехизбенка до н.п.Новотошковка, третья - непосредственно на н.п.Станица Луганская), имеющие единый центр управления. Действия данных групп согласованы по времени и месту, также они имеют централизованную систему снабжения.

Всего в составе трех тактических групп Луганской группировки - порядка 5 000-5 500 чел., 48 танков, порядка 85-90 ББМ, 125-130 единиц автотранспорта и тягачей. Продолжается пополнение данной группировки бронетехникой (как из ремонта, так и с территории РФ). Южнее Луганска оборудован центр формирования и обучения экипажей.

Луганская ударная тактическая группа поддерживается тремя артиллерийскими группами (всего до 50 орудий ствольной и самоходной артиллерии, 36 установок РСЗО). Могут действовать и отдельными огневыми подразделениями.

Особенностью данной группы является наличие отличных условий для манёвра силами и средствами с фланга на фланг"- отмечает эксперт.

Ранее Тымчук сообщал об ударных тактических группах на донецком и мариупольском направлениях.

Так в составе Приморской ударной группы всего до 2 500 чел, разбитых на несколько тактических групп смешанного состава (местные боевики и российские наемники). Также группа насчитывает 25 танков и 18-20 ББМ, имеет большое количество транспортных средств (до 60 единиц армейского автотранспорта, более 20 МТ-ЛБ и других тягачей, разного рода переоборудованных автомобилей повышенной проходимости, прежде всего в составе мобильных минометных групп).

Ранее Тымчук также сообщал о Северной ударной тактической группе, которая действует на Донецком направлении. Данная группа оперативно подчинена "Горловскому гарнизону", который усиленно пополняется живой силой и бронетехникой.