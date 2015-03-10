Боец "Правого сектора" рассказал о предательстве на передовой: так и получаются "котлы"

Бывший офицер ФСБ, а ныне – доброволец "Правого сектора" Илья Богданов рассказал, как боевики получают из Харькова помощь, которая идет под охраной батальона теробороны.

Об этом он сообщил в своем Facebook.

"Я готов убивать, голодать, не спать, что угодно, но не допустить котел... хотя и говорят, что наверху все решено и вы должны стать жертвой очередных политических афер и импотенции воли, что-либо изменить. Кто-нибудь назовет навскидку имена героев этих искусственных котлов? По факту они есть, но эта ненастоящность и лживость даже шагнуть в легенды людям не дает. Какие н***й котлы?? Котел это когда положили 10 дивизий и фронт рухнул и покатился...", - рассказал он.

В то же время на Донбассе есть место и предательству, сообщил Богданов.

"А когда комбат 22 батальона территориальной обороны Харькова по зеленой пропускает колонны фур с Харькова в ДНР?? А иногда и лично сопроводить может. Какие гумконвои из рашки (России – прим. ред.), когда из своего же Харькова сепарам (сепаратистам – прим. ред.) идут фуры с продовольствием и медициной, и все договорено. Инкассаторские машины гоняют бабки, а сепары на легковушках прорываются исполняя стрельбу в воздух...", - добавил он.

Всем желающим проверить его слова, доброволец советует приехать в Новотроицкое.

"Хотите посмотреть, как сепары шляются с пивом и автоматами в двухста метрах на расслабоне, приезжайте в пгт Новотроицкое. Вояки живут на одной улице с сепарами, которые сутки через трое заступают на свои посты в ДНР", - констатирует Богданов.

"Какая война? Все договорено, боевой дух не то, что низкий его просто нет, но зато стоит "зилок" (автомобиль ЗиЛ – прим. ред.) залитый топливом, чтобы бросить оружие и убегать в случае чего. Можно долго продолжать, и буду. Страна и волонтеры должны знать своих героев и как получаются котлы", - резюмировал боец.

Напомним, Богданов прибыл в Украину вскоре после российской оккупации Крыма и заявил о своем желании воевать на Донбассе.

Недавно он получил украинское гражданство.