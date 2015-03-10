Порошенко о телефонных переговорах с Путиным: у него свое понимание России, я его не разделяю

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что все контакты с президентом РФ Владимиром Путиным после 15 февраля происходили в телефонном режиме - состоялось три разговора, все - в "нормандском формате".

Об этом он заявил в интервью на Первом Национальном, пишет Украинская правда.

"После 15 февраля общались с Путиным трижды, все - в "нормандском формате" (с Франсуа Олландом и Ангелой Меркель). Разговоры длятся по два часа", - заявил он.

При этом, Порошенко уточнил, что во время таких телефонных разговоров затрагивается очень широкий круг вопросов.

"Круг вопросов - от Надежды Савченко до деятельности ОБСЕ, от освобождения заложников до работы контрольного центра на Донбассе, от реализации Минских соглашений до энергетической безопасности и работы с "Газпромом", когда он пытался блокировать поставки в ЕС", - добавил Порошенко.

Комментируя вопрос, как на эти разговоры реагирует Путин, Порошенко отметил: "Он исходит из своего понимания интересов России. Я этого понимания не разделяю".

Напомним, политолог Тарас Чорновил заявил, что устранить Путина от власти - это реально. Это может сделать его ближайшее окружении - кооператив "Озеро".