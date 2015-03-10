На Донбассе погибли от 4 до 5 тысяч российских солдат - Госдеп США

Согласно данным американской разведки, в ходе боев на Донбассе погибли от 4 до 5 тысяч российских солдат.

Об этом заявила помощник госсекретаря США Виктория Нуланд, отвечая на вопрос главы комитета Сената по международным делам о том, сколько солдат российской армии погибло на территории Украины, передает Голос Америки.

В то же время, Нуланд напомнила, что российское руководство продолжает отрицать факт присутствия своих военных на Донбассе.

Кроме того, США не располагают точными цифрами погибших россиянах в Украине.

Отметим, что ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Россия значительно увеличила поддержку боевиков в Донбассе.

Между тем, заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу подчеркивал, что российские солдаты в "больших количествах" гибнут на востоке Украины, где пророссийские боевики почти год ведут борьбу против правительственных сил Украины.

"Российские солдаты воюют и умирают в больших количествах на востоке Украины", - заявлял он.