В Пентагоне опасаются: под предлогом перемирия РФ готовит широкое наступление на востоке Украины

В министерстве обороны США опасаются, что Москва может готовить очередное широкое наступление на позиции украинских силовиков на востоке Украины, подчеркнул во вторник во время слушаний в Сенате помощник заместителя министра обороны США Брайан Маккеон.

Об этом передает Укринформ.

"Нарушения режима прекращения огня (на линии разграничения - ред.) продолжаются, почти все из этих случаев - со стороны росийской стороны и сепаратистов. Это не является "немедленным и всеобъемлющим прекращением огня", как предусматривает план", - отметил представитель Пентагона, комментируя выполнение условий Минска-2.

"Мы, как и раньше, обеспокоенные тем, что это может быть периодом стратегической паузы", - отметил Маккеон. В этой связи он подчеркнул, что тактика уклонения, которую используют пророссийские силы, может быть "предвестником еще большего наступления, как это произошло перед последним нападением России и сепаратистов в январе".

Представитель минобороны США призвал Россию прекратить подобные действия, поддержать режим прекращения огня и предоставить Украине свободный выбор ее собственного пути.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные завершили четвертый этап отвода тяжелого вооружения на Донбассе.

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