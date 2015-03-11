Враг формирует под Мариуполем мощный "артиллерийский кулак": стянул самоходки

В районе села Безыменное Донецкой области (находится под Мариуполем) сосредоточилась артиллерийская группа боевиков.

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

В то же время военный эксперт уточнил, что под населенным пунктом "противник формирует мощный артиллерийский кулак".

"Зафиксировано 16 установок РСЗО, 28 орудий ствольной артиллерии (из них как минимум 12 САУ - 122-мм 2С1 "Гвоздика" и 152-мм 2С3 "Акация")", - добавил Тымчук.

Также по его данным, через Дебальцево на юг, в район н.п. Снежное и Красный Луч, проследовало несколько колонн автотранспорта и бронетехники. "В их составе - 24 танка, 35 ББМ, порядка 25 единиц автотранспорта", - отметил эксперт.

Напомним, ранее в штабе АТО сообщили, что, несмотря на минские договоренности, незаконные вооруженные формирования продолжают обстреливать позиции украинских силовиков.