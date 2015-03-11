Боевики придумали, что силы АТО готовятся к наступлению "в отместку за Дебальцево"

В захваченном городе Горловка (Донецкая область) боевики распространяют слухи о том, что войска Украины активно готовятся к наступлению.

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

В то же время военный эксперт уточнил, что, по словам наемников, активизация действий армии Украины якобы связана с захватом города Дебальцево.

"В Горловке местные боевики усиленно распространяют слухи о том, что украинские войска активно готовятся к наступлению ("в отместку за Дебальцево")", - отметил Тымчук.

Напомним, ранее сообщалось, что в районе села Безыменное Донецкой области (находится под Мариуполем) сосредоточилась артиллерийская группа боевиков.

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