Россияне готовят провокацию: обстреляют Луганск с территории РФ, обвинят Украину - СМИ

Российские военные готовят массированный удар по восточным кварталам Луганска для обвинения Украины в срыве Минских соглашений.

Об этом "Информатору" сообщил информированный источник.

Готовится нанесение удара из Станицы Митякинской Ростовской области (РФ). В случае обстрела снаряды будут лететь через Станично-Луганский район, что даст боевикам ЛНР возможность обвинить ВСУ в обстреле и срыве Минских договоренностей.

По словам источника, предполагается использование реактивных систем залпового огня "Ураган" и "Смерч". Тем временем в Луганске "ополченцы" распространяют слухи о подготовке к эвакуации жителей Камброда и восточных кварталов. Также они открыто говорят, что пойдут в наступление на Счастье и Станицу в случае обстрела со стороны ВСУ.

Напомним, ранее сообщалось, что спецслужбы ЛНР готовят провокацию: "украинские самоходки" обстреляют Алчевск и Луганск, будут жертвы.