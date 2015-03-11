США ввели новые санкции против идеологов боевиков и экс-чиновников Януковича

Новые санкции против экс-премьера Николая Азарова, его зама Сергея Арбузова, экс-министра Раисы Богатыревой, ряда боевиков и их российских приспешников ввели Соединенные Штаты Америки.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на сообщение Минфина США.

Как говорится в релизе, санкции США введены против российских организаций, поддерживающих нарушения суверенитета Украины, их руководителей и идеологов, активных боевиков и экс-чиновников времен Януковича.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-премьер России призвал Запад усилить санкции против Кремля.