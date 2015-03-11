США решили поставлять Украине беспилотники и броневики – СМИ

США будут поставлять Украине безпилотники и бронированные военные автомобили Humvee

Об этом сказал вице-президент Джо Байден во время телефонного разговора с Президентом Украины Петром Порошен, пишет РИА Новости.

По информации издания, США отправят дополнительную помощь Украине, в том числе БПЛА и бронированные внедорожники.

Первая часть поставок планируется на ближайшие недели.

США поставят на Украину несколько систем небольших беспилотных летательных аппаратов Raven, 30 бронированных многоцелевых автомобилей повышенной проходимости, 200 обычных внедорожников, пишет агентство Ассошиэйтед Пресс.

"США будут поставлять Украине Humvee и дроны", - говорится в сообщении в соцетях.

Вся помощь является нелетальной, БПЛА не оборудованы вооружением, сообщает СМИ.

Беспилотники и другое оборудование оценивается в 75 миллионов долларов. Количество аппаратов и стоимость внедорожников не сообщается.

"США будут поставлять Украине Humvee и дроны", - говорится в сообщении в соцетях.

Напомним, председатель Комитета по международным отношениям Сената США Боб Коркер заявил, что его страна должна предоставить Украине оборонительное оружие.