"Казаки" объединились с бандами ЛНР: стали отдельным "родом войск"

На захваченной территории Луганской области главари остатков банд "казаков" решили войти в состав "вооруженных сил ЛНР" на правах отдельного "рода войск".

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

В то же время он уточнил, что это решение было принято бандитами после серии конфликтов с ЛНРовцами и серьезных потерь в личном составе в результате "зачисток".

Напомним, ранее сообщалось, что в городах Антрацит и Красный Луч Луганской области боевики разбили банды "казаков" и они фактически полностью стали подконтрольны "властям" так называемой ЛНР.

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