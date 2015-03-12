СНБО одобрил решение о границах отдельных районов Донбасса с особым порядком местного самоуправления

СНБО поддержал решение об определении границ отдельных районов, где вводится особый порядок местного самоуправления в соответствии с Законом Украины "Об особом порядке местного самоуправления на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей" по линии разграничения, определенной Минскими договоренностями от 19 сентября 2014 года, заявил первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Михаил Коваль во время брифинга по результатам сегодняшнего заседания СНБО.

Об этом передает УНИАН.

"СНБО поддержано решение об определении границ отдельных районов, где вводится особый порядок местного самоуправления в соответствии с Законом Украины "Об особом порядке местного самоуправления на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей" по линии разграничения, определенной Минской договоренностями от 19 сентября 2014 года", - сказал Коваль.

По его словам, для реализации этого решения будет принято соответствующее постановление Верховной Рады и внесены изменения в указанный закон.

Коваль уточнил, что "особый порядок местного самоуправления не будет вводиться на территориях, которые были захвачены боевиками уже после подписания минских договоренностей 19 сентября 2014, а также во всех населенных пунктах вдоль линии разграничения, которые контролируются украинской стороной".

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко одобрил решение СНБО о мерах по укреплению национальной безопасности.