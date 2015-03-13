Экс-глава криминальной разведки пояснил волну смертей бывших регионалов

Волна самоубийств известных регионалов, которые ушли из жизни в последнее время, связана со сменой власти и желанием бывших чиновников защитить семью.

Об этом заявил бывший глава службы криминальной разведки Валерий Кур, передает ТСН.

Всплеск смертности среди бывших чиновников всегда идет за сменой власти.

"Люди понимают, что придет время и надо будет рассчитаться жестко. Чтобы не платила вся семья, они оставляют им часть наворованных денег, доброе имя и уходят из жизни", - заявил основатель и первый руководитель службы криминальной разведки УБОП Украины.

Также он подчеркнул, что эти смерти могут быть выгодны всем. Бывшим соратникам – потому что их тайны всегда останутся тайнами, нынешней власти – потому что не всплывет ничего лишнего, и правоохранителям – ибо со смертью подозреваемого можно тихо закрыть громкое уголовное производство.

Напомним, вчера был найден мертвым бывший глава Запорожской ОГА Александр Пеклушенко, который пришел в большую политику в 2002 году. В Раду попал по мажоритарке от провластного альянса "За единую Украину", а через месяц переметнулся в Партию регионов, которую уже не покидал.

В ноябре 2011-го возглавил Запорожскую облгосадминистрацию. СМИ связывали его с местным криминальным авторитетом – "смотрящим" области – Евгением Анисимовым. Во время Революции достоинства, запорожцы, которые вышли на Майдан, под окна кабинета Пеклушенко, не один раз требовали от него сложить полномочия.

Губернатор не раз выходил к протестующим, но требования так и не выполнил.

Впоследствии под давлением активистов Пеклушенко ушел из администрации, но заявления так и не написал, уволили по приказу. С тех пор вел не публичный образ жизни.

Его смерть стала третьим громким событием подобного рода для Запорожской области. В конце февраля повешенным нашли мэра Мелитополя. Его адвокат, заместитель руководителя горотдела милиции – Александр Бордюга – также умер. Официальную причину его смерти так и не назвали.

Среди бывших нардепов-регионалов смерть Пеклушенко также третья – на этой неделе с огнестрельным ранением найден Сергей Мельник, до этого – Михаил Чечетов.

Бывший коллега покойников Тарас Чорновил отметил, что все трое погибших были зависимыми от "покровителей".

"Все трое, покончившие жизнь самоубийством, удар никогда держать не умели. Вот одна из особенностей, которые их выделяют", - сказал Чорновил.