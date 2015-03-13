Боевики грубо нарушают минские договоренности: пытаются наступать, не отводят технику

В течение минувших суток в зоне АТО на Донбассе боевики продолжили нарушать объявленный режим прекращения огня, атакуя силовиков и изображая отвод тяжелых вооружений.

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

"Российско-террористические войска на Донбассе продолжают открыто и грубо нарушать условия минских договоренностей", - отметил он.

По его словам, наиболее активные обстрелы позиций украинских войск и попытки наступательных действий террористов были зафиксированы на приморском (Мариупольском), Донецком и Луганском направлениях.

"Противник неоднократно атаковал позиции сил АТО и проводил обстрелы из стрелкового оружия и из вооружений, которые должны были быть отведенными от линии соприкосновения сторон - минометов калибра 120 мм и артиллерии (в частности, активно используются 152-мм САУ 2С3 "Акация")", - добавил Тымчук.

Также военный эксперт сообщил, что на приморском направлении отмечается маневрирование бронетехники российско-террористических войск возле передовых позиций украинских войск (зафиксировано перемещение четырех танков на переднем крае и еще двух танков и четырех ББМ в глубине боевых порядков).

Кроме того, "зафиксирована концентрация и сосредоточение подразделений российско-террористических войск на участке Степное - Гранитное".

"В основном, переброска идет через н.п. Старобешево, а также через н.п. Донецк. При переброске вооружений на другой участок артиллерийские системы сводятся в группы и предварительно концентрируются в глубине боевых порядков (изображается якобы их отвод)", - подчеркнул нардеп.

При этом замечена переброска на данный участок более 300 боевиков. "По рубежу Амвросиевка - Комсомольское, а также в районе Снежное - Шахтерск зафиксирована переброска малыми группами в общей сложности до 35 танков, 44 ББМ и до 30 других транспортных единиц", - написал Тымчук.

Напомним, ранее сообщалось, что на захваченной территории Донбасса террористов в "учебных центрах" усиленного готовят к боям опытные российские офицеры и служившие в ВС РФ наемники.