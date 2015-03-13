Под Луганском бандиты готовятся к новым боям: перебрасывают живую силу и ставят огневые точки

Пользуясь временным затишьем "перемирия", боевики продолжают готовится к наступлению под Луганском, стягивая силы на направлении Станица Луганская – Счастье.

Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп Дмитрий Тымчук в своем Facebook.

"Переброска сил и средств противника на данное направление происходит отдельными ротными тактическими группами через восточные районы Луганской области, контролируемые ЛНР, и Краснодон (Луганск используется как перевалочная база и передовой пункт материально-технического снабжения)", - подчеркнул эксперт.

Также он добавил, что за последние сутки на это направление было переброшено не менее 600 боевиков, разбитых на группы по 100-150 человек, а также около 30 единиц бронированной техники (основная часть – 8 танков и 13 броневиков – проследовали в сторону Веселой Горы).

В то же время, продолжаются работы по оборудованию огневых точек вдоль трассы Луганск – Донецк. Там "террористы продолжают оборудование огневых позиций для артиллерии".

"Всего отмечается концентрация 3-х тактических групп на участке Первомайск – Стаханов (всего 28 танков, 45 броневиков и нескольких мобильных подразделений противотанковых средств)", - отметил он.

Тымчук подчеркнул, что наращивание этой группировки продолжается, в том числе, за счёт ремонта техники в Перевальске, Алчевске и Луганске – в течение последних трёх дней было восстановлено минимум 6 единиц техники, ранее поврежденной в боях.

Напомним, ранее эксперт оценил действия боевиков на Донецком направлении.