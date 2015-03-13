Боевики стянули под Донецк пять тысяч "штыков" и средства ПВО

Координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп Дмитрий Тымчук заявил, что боевики перебросили под захваченный Донецк 5 тыс. своих пособников.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В то же время военный эксперт уточнил, что банда террористов находится на участке Майорский - Авдеевка.

По его данным, там развернута разнородная "ударная тактическая группа российско-террористических войск с базовым тыловым районом в Горловке".

"В течение двух последних суток количество живой силы в составе данной тактической группы возросло с 3,5 тыс. до 5 тыс. чел", - отметил Тымчук.

Также он сообщил, что фиксируется переброска к переднему краю небольших тактических групп из состава данной ударной группы (обычно это несколько танков, порядка 15-20 ББМ и несколько подразделений с противотанковыми средствами - противотанковыми орудиями МТ-12 или ПТРК - на армейских автомобилях).

Кроме того, нардеп рассказал о ситуации в самом Донецке.

"В Петровском районе Донецка закончила развертывание тактическая группа российско-террористических войск с бронетехникой (всего порядка 45 единиц бронированной техники, из которых 11 - танки, вся техника рассредоточена и замаскирована)", - подчеркнул народный избранник.

Координатор группы "Информационное сопротивление" добавил, что в указанный выше район ожидается прибытие подразделений артиллерии противника.

"В районе н.п. Ясиноватая и Авдеевка отмечается не только концентрация формирований российско-террористических войск, но и развертывание ряда специальных подразделений типа передвижных пунктов управления, станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ), средств ПВО", - написал Тымчук.

Напомним, ранее сообщалось, что в течение минувших суток в зоне АТО на Донбассе боевики продолжили нарушать объявленный режим прекращения огня, атакуя силовиков и изображая отвод тяжелых вооружений.