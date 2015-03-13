Военный эксперт рассказал о тактических резервах боевиков

Координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп Дмитрий Тымчук заявил, что в зоне АТО на Донбассе тактические и оперативные резервы боевиков находятся в четырех районах.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В то же время военных эксперт уточнил, что они находятся южнее Луганска, в районах Красного Луча - Снежного, Старобешево - Амвросиевки, Енакиево - Макеевки.

Также, по его словам, противник "активно создает во втором эшелоне тактические резервы". "В первую очередь за счет сводных подразделений из российских наемников (местные боевики практически в полном составе выставлены в первый эшелон)", - добавил Тымчук.

Напомним, ранее сообщалось, что в течение минувших суток на Донбассе боевики продолжили нарушать объявленный режим прекращения огня, атакуя силовиков и изображая отвод тяжелых вооружений.