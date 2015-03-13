Боевики создали банду "Счастье": названа ее возможная задача

Пресс-офицер штаба АТО в секторе "А" Владимир Корнияка заявил, что в захваченном Луганске боевики создают банду "Счастье", пишет 112.ua.

В то же время силовик уточнил, что основной задачей незаконного вооруженного формирования может быть зачистка города Счастье от проукраинских жителей.

"Мы получили информацию, что в Луганске создается новое подразделение - штурмовой батальон "Счастье", общей численностью до 500 человек", - отметил он.

По его словам, основу формирования составляют террористы, которые участвовали в боевых действиях в районе города Дебальцево.

"Личный состав подразделения оснащен новыми бронежилетами, тепловизорами, приборами ночного видения и современным стрелковым вооружением", - рассказал Корнияка.

"По предварительным данным, его основной задачей может быть проведение зачистки города Счастье от проукраински настроенных жителей, если они, конечно, его возьмут", - добавил пресс-офицер.

Напомним, ранее сообщалось, что в Луганской области боевики активно обсуждают наступление на Счастье, Станицу Луганскую, а в дальнейшем - по всему фронту.