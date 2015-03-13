Украина официально попросила ООН ввести миротворцев на Донбасс - МИД

Украина отправила официальный запрос в Организацию Объединенных Наций (ООН) на ввод миротворческого контингента, который будет развернут в восточных регионах, где действует прекращение огня между украинскими войсками и пророссийскими террористами.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Евгений Перебийнис, сообщает Associated Press, пишет ZN.UA.

По его словам, будут проведены консультации с ООН о размерах и объемах предполагаемой миссии. Для введения миротворцев в Украину под эгидой ООН потребуется одобрение всех пяти постоянных членов Совета Безопасности. Однако, Россия скорее всего будет всячески блокировать это решение.

Дипломат также отметил, что предварительная заявка на ввод миротворческого контингента уже отправлена Генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну, и что окончательная заявка будет отправлена после одобрения ее Верховной Радой Украины.

Однако, заявил 13 марта заместитель генерального секретаря ООН Джеффри Фелтман заявила, что ООН еще не получала от Украины запроса о введении миротворческого контингента на Донбасс.

По его словам, в связи с этим на данный момент введение миротворцев в Украину не рассматривается.

Как известно, за время войны на Донбассе, начиная с апреля 2014 года были убиты более 6000 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко утвердил обращение к ООН и ЕС о введении миротворцев в Украину.