Военный эксперт назвал направления, куда могут наступать боевики на Донбассе

17 ноября 2015, 00:35

Террористы стягивают силы для ударов по Марьинке, Авдеевке и Дзержинску, пишет Артем Василенко

В зоне АТО на Донбассе сложилась запутанная обстановка, при которой то одно, то другое подразделение, с обеих сторон, занимают населенные пункты и главенствующие высоты, а потом оставляют.

Об этом пишет военный аналитик Артем Василенко для международного волонтерского сообщества InformNapalm.

Началась массовая ассимиляция боевиков и попытка выезда на освобожденную территорию, потому уже неизвестно, какие пункты можно считать подконтрольными украинским властям, а какие — только кажутся таковыми.

По его данным, в Донецк замечено прибытие до 600 человек личного состава кавказцев. Кроме того, произошло изменение в руководстве бригады "Восток", где на смену местным боевикам пришли отпускники из РФ. По информации, которая требует дополнительной проверки, в районе шахты "Лидиевка" развернут дивизион РСЗО "Ураган". Наблюдается перемещение техники и личного состава по ул. Петровского в направлении населенного пункта Марьинка. Таким образом, можно сделать предположение, что на западных окраинах Донецка идет накопление сил для удара по Марьинке и Красногоровке. Что это дает боевикам? Выход к населенному пункту Курахово и контроль над Кураховской ТЭЦ, как рычаг давления на Рината Ахметова. Дополнительным доказательством подготовки боевиков к возможному наступлению на западном направлении является заход в Донецк большого количества командно-штабных машин и аппаратных РЭБ. Еще одна группировка формируется в районе Донецкого аэропорта.

Аналитик цитирует информацию от инсайдера: "4 аппаратных+ КШМ + "Урал" с личным составом по ул.Университетской в сторону Аэропорта". Скорее всего, такие силы накапливаются не для штурма Песок, а для начала наступления с целью захватить населенный пункт Авдеевка. Но перед этим, террористы попытаются вытеснить силы АТО с шахты "Бутовская". В подтверждение к данным словам можно добавить следующую информацию: "40 фур в сторону Донецка через Макеевское кольцо. Не гуманитарный. + 2 "Урала" с людьми. ВСЕ с РОС. номерами", "Из Харцызска в Макеевку только что заехала какая-то гусеничная техника (но не танки). Едет очень медленно в сторону центра города". 14 ноября также выявлена кочующая спецтехника оккупационных войск РФ.

Вторым пунктом, на котором "ИнформНапалм" акцентирует внимание, будет Горловка, которую два дня назад посетили Гиви, Моторола и один из российских генералов. При этом звучали заверения, что скоро Артемовск вернется под контроль ДНР. Волноваться пока не стоит, но меня смущает факт разворачивания восточнее населенного пункта Горловка (район н. п. Булавинское) бригадной артиллерийской группы и большого количества личного состава с техникой. Правда, в том районе у террористов находится один из учебных центров, что может свидетельствовать просто о подготовке очередных учений, но в то же время, это может свидетельствовать и о возможности наступления из глубины. При этом следует учесть, что приезжие полевые командиры и куратор акцентировали внимание на Калининском районе Горловки, который совместно с поселком Гольмовский представляет угрозу для силовиков, занявших оборону в Зайцево. Кроме того, 14.11.2015 было замечено перемещение танков, БТР и БМП в направлении этого населенного пункта. Таким образом, создается впечатление о возможности встречных ударов с целью окружения силовиков, которые занимают оборону в Зайцево, получения контроля над трассой Т0513 с дальнейшим выдвижением в направлении населенного пункта Артемовск. И именно в тот момент, когда подразделения сил АТО будут пытаться остановить продвижение противника по указанному направлению и последует удар из глубины, со стороны Булавинского. Целью удара будет убрать выступ в районе населенного пункта Мироновский, завладеть им, получить контроль над трассой М03 и выйти к Артемовску с юга.

Отчаявшись взять Дзержинск со стороны Горловки, пишет эксперт, боевики начали наращивать силы в районе Широкой балки (там как минимум +5 БМП зашли на этой неделе) и в направлении на Верхнеторецкое (в пятницу они уже попробовали прощупать блокпост в Верхнеторецком). Захват населенного пункта Верхнеторецкое, обеспечивает боевикам выход к Авдеевке с севера и замыкание "котла" вокруг города.

В случае падения на Авдеевку, террористы получают контроль над трассой Н20, что даст возможность развить атаку в сторону Константиновки, подытожил Василенко.

Напомним, вчера на Донбассе боевики 16 раз открывали огонь, при этом пять из атак были направлены непосредственно по позициям силовиков.

Фото: InformNapalm.org

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
боевики Донецк наступление Авдеевка Горловка эксперт Артемовск Марьинка Дзержинск Красногоровка Мироновский Василенко аналитик
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
14:56
Порошенко решил немножко помочь России
14:43
"Путин — х*йло". В Чехии фанаты “Динамо” передали “привет” президенту РФ, опубликовано видео Видео
14:40
"Шкура. Пара-рам-пам". Лободу подняли на смех из-за фото в шубе и "леопардовом" костюме
14:30
День трех восьмерок 8.08.2018: что нужно успеть в этот день Видео
14:13
Синоптики предупредили о ливнях в августе
13:56
Смертельный секс. Мужчина задушил юную любовницу после интима
13:43
Доля импорта в Украину угля из России достигла максимума за четыре года
13:30
СМИ узнали о состоянии выписанного из больницы Кобзона
13:26
«Выстрелили в спину»: Госпогранслужба сообщила о вооруженном нападении на украинского пограничника
13:13
Филипп Киркоров собрался летать в Крыму на вертолете в перьях, опубликовано фото
12:53
У Америки развилась зависимость от санкций, которые перестают работать - The Atlantic
12:48
Во Львове легковушка наехала на трех пешеходов: есть жертва, тяжело травмирован ребенок
12:27
Тоскливое зрелище под названием "Динамо пытается выйти в Лигу Чемпионов" мнение
12:27
Появился официальный комментарий об "убийстве" экс-регионала Царева Видео
12:26
СМИ разузнали, куда Степаненко хочет деть отсуженные у Петросяна миллионы
12:20
“Красивое зрелище”. По Киеву проехался самолет, опубликовано видео Видео
12:03
"Надя, ты огонь". Дорофеева "завела" фанатов снимком в изящном купальнике
12:00
Ксения Собчак спела песню "Океану Ельзи", опубликовано видео Видео
11:37
Уничтоженные и раненые. В разведке назвали новые потери боевиков на Донбассе
11:24
Смертельное ДТП в Днепровской области: в аварию попал пассажирский автобус Фото Видео
11:16
В учебном центре ВСУ покончил с собой солдат-срочник
10:57
Администрация Трампа объявила дату начала новой войны
10:49
В Британии пара занялась сексом на крикетном поле для детей: опубликовано видео Видео
10:28
Добро пожаловать: почему Украине нужны мигранты мнение
10:18
"Газпром" урезал транзит газа через Украину
10:00
Начался чат с протоиереем Георгием Коваленко
09:58
Погубил интернет. Сеть "разорвало" видео с бросившем на ходу руль ради ленты Facebook водителем Видео
09:50
Politico узнало, что за тайный документ передал Путин Трампу в Хельсинки
09:25
В Госдепе США рассказали, как Россия пытается "спрятать" созданную ею катастрофу на Донбассе
09:09
Как вести себя в солнечное затмение 11 августа-2018: приметы и обряды
09:03
На Закарпатье нашли повешенным лидера пророссийских львовских скаутов - СМИ
08:35
Что общего между исчезновениями Порошенко и Путина мнение
08:15
"Слишком много денег". Военный эксперт рассказал о коварных планах Путина и Кремля по Украине
07:53
Скандальный чешский политик сравнил Украину с "черной финансовой дырой"
07:11
Эксперт рассказал, когда курс гривни может опуститься до 40 грн/доллар
06:58
Обрубить все концы: что даст прекращение ж/д сообщения с Россией мнение
06:36
Названы самые завистливые знаки Зодиака
06:14
Ученые изобрели препарат, тормозящий старение
05:51
Проект "Новороссия": военный эксперт назвал главную цель активности РФ в Азовском море
05:23
Как держать Успенский пост-2018: питание по дням
04:49
"Могильная эстафета": Захарченко привезут в подарок розу с могилы экс-президента Сербии
04:19
В Киеве парочка пыталась разломать качели во время секса: опубликовано откровенное фото
03:53
Когда празднуется День строителя-2018
03:32
Ученые рассказали, какие качества помогают людям "добывать" регулярный секс
03:12
У Порошенко пояснили идею прекратить автобусное сообщение с Россией
02:59
Что и как лучше всего приготовить из грибов в Успенский пост-2018: подборка видеорецептов Видео
02:23
Вратарь Лунин легко устранил соперника в «Реале»
02:01
Из-за выроненной ракеты пилотов ВВС Испании наказали
01:33
Климатологи заявили о вероятности оранжерейного эффекта на Земле
01:05
Стало известно, на кого Панеттьери променяла Кличко-младшего: опубликовано видео Видео
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять