Военный эксперт назвал направления, куда могут наступать боевики на Донбассе

В зоне АТО на Донбассе сложилась запутанная обстановка, при которой то одно, то другое подразделение, с обеих сторон, занимают населенные пункты и главенствующие высоты, а потом оставляют.

Об этом пишет военный аналитик Артем Василенко для международного волонтерского сообщества InformNapalm.

Началась массовая ассимиляция боевиков и попытка выезда на освобожденную территорию, потому уже неизвестно, какие пункты можно считать подконтрольными украинским властям, а какие — только кажутся таковыми.

По его данным, в Донецк замечено прибытие до 600 человек личного состава кавказцев. Кроме того, произошло изменение в руководстве бригады "Восток", где на смену местным боевикам пришли отпускники из РФ. По информации, которая требует дополнительной проверки, в районе шахты "Лидиевка" развернут дивизион РСЗО "Ураган". Наблюдается перемещение техники и личного состава по ул. Петровского в направлении населенного пункта Марьинка. Таким образом, можно сделать предположение, что на западных окраинах Донецка идет накопление сил для удара по Марьинке и Красногоровке. Что это дает боевикам? Выход к населенному пункту Курахово и контроль над Кураховской ТЭЦ, как рычаг давления на Рината Ахметова. Дополнительным доказательством подготовки боевиков к возможному наступлению на западном направлении является заход в Донецк большого количества командно-штабных машин и аппаратных РЭБ. Еще одна группировка формируется в районе Донецкого аэропорта.

Аналитик цитирует информацию от инсайдера: "4 аппаратных+ КШМ + "Урал" с личным составом по ул.Университетской в сторону Аэропорта". Скорее всего, такие силы накапливаются не для штурма Песок, а для начала наступления с целью захватить населенный пункт Авдеевка. Но перед этим, террористы попытаются вытеснить силы АТО с шахты "Бутовская". В подтверждение к данным словам можно добавить следующую информацию: "40 фур в сторону Донецка через Макеевское кольцо. Не гуманитарный. + 2 "Урала" с людьми. ВСЕ с РОС. номерами", "Из Харцызска в Макеевку только что заехала какая-то гусеничная техника (но не танки). Едет очень медленно в сторону центра города". 14 ноября также выявлена кочующая спецтехника оккупационных войск РФ.

Вторым пунктом, на котором "ИнформНапалм" акцентирует внимание, будет Горловка, которую два дня назад посетили Гиви, Моторола и один из российских генералов. При этом звучали заверения, что скоро Артемовск вернется под контроль ДНР. Волноваться пока не стоит, но меня смущает факт разворачивания восточнее населенного пункта Горловка (район н. п. Булавинское) бригадной артиллерийской группы и большого количества личного состава с техникой. Правда, в том районе у террористов находится один из учебных центров, что может свидетельствовать просто о подготовке очередных учений, но в то же время, это может свидетельствовать и о возможности наступления из глубины. При этом следует учесть, что приезжие полевые командиры и куратор акцентировали внимание на Калининском районе Горловки, который совместно с поселком Гольмовский представляет угрозу для силовиков, занявших оборону в Зайцево. Кроме того, 14.11.2015 было замечено перемещение танков, БТР и БМП в направлении этого населенного пункта. Таким образом, создается впечатление о возможности встречных ударов с целью окружения силовиков, которые занимают оборону в Зайцево, получения контроля над трассой Т0513 с дальнейшим выдвижением в направлении населенного пункта Артемовск. И именно в тот момент, когда подразделения сил АТО будут пытаться остановить продвижение противника по указанному направлению и последует удар из глубины, со стороны Булавинского. Целью удара будет убрать выступ в районе населенного пункта Мироновский, завладеть им, получить контроль над трассой М03 и выйти к Артемовску с юга.

Отчаявшись взять Дзержинск со стороны Горловки, пишет эксперт, боевики начали наращивать силы в районе Широкой балки (там как минимум +5 БМП зашли на этой неделе) и в направлении на Верхнеторецкое (в пятницу они уже попробовали прощупать блокпост в Верхнеторецком). Захват населенного пункта Верхнеторецкое, обеспечивает боевикам выход к Авдеевке с севера и замыкание "котла" вокруг города.

В случае падения на Авдеевку, террористы получают контроль над трассой Н20, что даст возможность развить атаку в сторону Константиновки, подытожил Василенко.

Напомним, вчера на Донбассе боевики 16 раз открывали огонь, при этом пять из атак были направлены непосредственно по позициям силовиков.

Фото: InformNapalm.org